МЧС предупредило жителей Подмосковья о заморозках

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На территории Подмосковья возможны заморозки. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

По данным синоптиков, в ночные и утренние часы с 22 по 23 мая в области ожидаются заморозки в воздухе от -2 до 0 градусов.

В пресс-службе отметили, что в связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов.

"При использовании электроприборов ваша безопасность зависит от внимательности и осторожности, в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора, немедленно его обесточьте", – подчеркнули в МЧС.

Ранее сообщалось, что с начала мая в Москве выпало 94% месячной нормы осадков – 47 миллиметров при норме 50. По прогнозам синоптиков, в ближайшие пять дней в регионе сохранится прохладная погода с температурой воздуха ниже нормы, а потепления следует ждать только к концу следующей недели.

