До 10 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дождь и 8-10 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, 22 мая.

Как сообщает портал "Метеоновости", предстоящим днем столичный регион останется под влиянием малоподвижного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов.

Будет дуть северный ветер скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха около 60 процентов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что до конца недели теплая погода не вернется в европейскую часть России.

По его словам, повышаться температура начнет в воскресенье, 24 мая. Во вторник, 26 мая наступит нормальная погода для конца мая – температура будет выше 20 градусов.