Синоптик рассказал, ждать ли москвичам потепления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Холодные потоки воздуха, проникающих в столицу, в ближайшие дни укрепят позиции. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Он отметил, что низкая температура воздуха будет держаться в городе до середины следующей недели. Кроме того, во второй половине дня 23 апреля столбики термометров опустятся, а в выходные будет от +7...9 градусов.

"Начнется дождь, он будет ночью и в первой половине субботы. И в субботу также пойдет понижение температуры. Дневная температура до середины следующей недели не будет подниматься выше 10-градусной отметки", – рассказал Вильфанд.

Ночью в Москве будет от 0 до +2 градусов, а в Подмосковье даже возможны заморозки, заключил метеоролог.

Ранее специалист Гидрометцентра Марина Макарова заявила, что затяжной дождь и заморозки ожидаются в столичном регионе в выходные, 24 и 25 апреля.

Также москвичей предупреждали, что почти 70% месячной нормы осадков выпадет в столице во второй половине пятницы и в ночь на субботу. Это около 30 миллиметров осадков.