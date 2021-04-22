Грозовой вал и штормовой ветер надвигаются на Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Синоптики предупредили москвичей о грозовом вале и штормовом ветре с порывами до 23 метров в секунду в пятницу. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

"В четверг внутримассовые кучевые облака кое-где начнут перерастать в мощно-кучевые с верхней границей 5–7 километров в предгрозовом состоянии, из-за чего местами могут брызнуть скоротечные дожди. Однако это только начало. В пятницу с приближением холодного атмосферного фронта с запада после полудня вырастут мощные облака в форме гор и башен высотой до 9–10 километров – сформируется грозовой "вал", – заявили в центре погоды, передает Агентство "Москва".

По словам синоптиков, за день в городе выпадет до 17 миллиметров осадков, что составляет около трети месячной нормы.

"На Москву во второй половине дня обрушатся интенсивные ливни, местами – с первой весенней грозой и шквалистым усилением ветра в порывах до 15–20 метров в секунду, местами до 23 метров в секунду, что соответствует штормовым показателям", – рассказали специалисты.

Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе в связи с прогнозируемым сильным ветром, порывы которого могут достигнуть 17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 09:00 23 апреля до 21:00 того же дня.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова заявила, что затяжной дождь и заморозки ожидаются в столичном регионе также и в выходные, 24 и 25 апреля.