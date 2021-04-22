Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:06

Москвичей предупредили о порывистом ветре

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе 23 апреля, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, в городе ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигнуть 17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 09:00 23 апреля до 21:00 того же дня.

Ранее сообщалось, что в Москве перевыполнена месячная норма осадков. За прошедшие дни месяца выпало 46 миллиметров при норме 44 миллиметра.

Уточнялось, что циклоны и фронтальные разделы, которые влияют на столичный регион, будут провоцировать еще не только облака и осадки, но и более низкие для данного периода температуры.

До этого главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова заявила, что затяжной дождь и заморозки ожидаются в столичном регионе в выходные, 24 и 25 апреля.

Также москвичей предупреждали, что почти 70% месячной нормы осадков выпадет в столице во второй половине пятницы и в ночь на субботу. Это около 30 миллиметров осадков.

Балканский циклон принес в столицу обильные осадки и похолодание

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать