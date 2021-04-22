Москвичей предупредили о порывистом ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе 23 апреля, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, в городе ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигнуть 17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 09:00 23 апреля до 21:00 того же дня.

Ранее сообщалось, что в Москве перевыполнена месячная норма осадков. За прошедшие дни месяца выпало 46 миллиметров при норме 44 миллиметра.

Уточнялось, что циклоны и фронтальные разделы, которые влияют на столичный регион, будут провоцировать еще не только облака и осадки, но и более низкие для данного периода температуры.

До этого главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова заявила, что затяжной дождь и заморозки ожидаются в столичном регионе в выходные, 24 и 25 апреля.

Также москвичей предупреждали, что почти 70% месячной нормы осадков выпадет в столице во второй половине пятницы и в ночь на субботу. Это около 30 миллиметров осадков.

