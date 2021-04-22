Месячная норма осадков перевыполнена в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Количество выпавших осадков в Москве за апрель превысило норму, передает Гидрометцентр России.

"В Москве уже выполнена норма апрельских осадков, но они еще будут (за прошедшие дни месяца выпало 46 миллиметров при норме 44 миллиметра)", – сказано в сообщении.

Уточняется, что циклоны и фронтальные разделы, которые влияют на столичный регион, будут провоцировать еще не только облака и осадки, но и более низкие для данного периода температуры.

Ранее сообщалось, что затяжной дождь и заморозки ожидаются в столичном регионе в выходные, 24 и 25 апреля.

Также москвичей предупреждали, что почти 70% месячной нормы осадков выпадет в столице во второй половине пятницы и в ночь на субботу. Это около 30 миллиметров осадков.

