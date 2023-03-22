Профессор Карнеев упал в обморок в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым"

Фото: кадр из программы "Вечер с Владимиром Соловьевым"

Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев потерял сознание и упал на пол в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым". Об этом сообщил Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.

Карнеев упал в обморок прямо во время обсуждения, которое вели приглашенные на шоу эксперты. Соловьев вместе с участниками программы оказали профессору первую помощь и вызвали медиков.

Профессор впоследствии пришел в себя и рассказал изданию "Фонтанка.ру" о причинах произошедшего.

Карнеев заявил, что почувствовал себя плохо, но принял решение не уходить из студии. По его словам, его обморок никак не был связан с обсуждениями в студии, а сам он "буквально на две-три секунды потерял равновесие".

"На всякий случай позвали врача, он сказал, что ничего страшного", – резюмировал Карнеев.

Ранее сообщалось, что певице МакSим (Марина Абросимова) стало плохо во время концерта в Сочи. Концерт в "Роза холле", проходивший в субботу, 18 марта, пришлось остановить.

Впоследствии МакSим извинилась за срыв концерта в Сочи. Она подчеркнула, что никто не застрахован от плохого самочувствия.

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