Более 360 тыс человек прибыли в РФ с территории Украины и Донбасса

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Более 360 тысяч человек прибыли в Россию с 18 февраля с территории Украины и Донбасса, сообщил cтатс-секретарь – замглавы МЧС РФ Алексей Серко, которого цитирует ТАСС.

По его словам, из них примерно 22 тысячи находятся в пунктах временного размещения, остальные разъехались по родственникам, некоторые поехали обратно.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

