Заболевшая коронавирусом жительница Саратова летела из Италии через Москву

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Заболевшая коронавирусом жительница Саратова летела из Италии домой через Москву, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Женщина находится в удовлетворительном состоянии, ее родные помещены в стационар на карантин.

Известно, что она прибыла в аэропорт Гагари в Саратове из российской столицы 13 марта рейсом SU1358. Всех пассажиров этого рейса и их близких просят сообщить о состоянии здоровья по телефону в поликлинику по месту жительства, а при наличии признаков ОРВИ – вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь.

Ранее сообщалось, чт в Москве подтвердили 54 новых случая заражения COVID-19. Среди заболевших есть граждане других государств. Все заболевшие получают необходимое лечение в стационарах столицы. Всего в городе зарегистрирован 191 случай заболевания.

Также установлен круг близких контактов пациентов, в том числе пассажиры рейсов, которыми летели заболевшие. Они находятся под наблюдением врачей.

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 367. Выявлен 61 новый пациент из шести регионов. Коронавирус, помимо Москвы, выявлен у пациентов в Новгородский области, Кировской, Архангельской, Брянской областях и в Удмуртии.

Под медицинским контролем остаются более 52,7 тысячи человек. По словам специалистов, распространение коронавируса в РФ связано с завозами из Европы. Оперштаб напоминает о необходимости самоизолирования после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.