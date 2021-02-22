Еще 1 658 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 1 658 пациентов. Всего вылечились от инфекции в городе 886 273 человека. Об этом сообщает Оперативный штаб.
За сутки в столице выявлено 1 723 новых случая заражения, в больницы города попали 649 человек, 41 пациент скончался.
В Оперштабе призвали оставаться дома при любых симптомах ОРВИ.
"Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих", – отметили в ведомстве.
В России за последние сутки коронавирусом заразились 12 604 человека 85 регионах. Без клинических проявлений болезнь зафиксировали у 1 415 пациентов.
Ранее сообщалось, что до конца первого полугодия 2021 года планируют произвести 88 миллионов доз вакцин от коронавирусной инфекции "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".
В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса
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