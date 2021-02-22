В России выявили 12 604 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В России за последние сутки коронавирусом заразились 12 604 человека 85 регионах. Без клинических проявлений болезнь зафиксировали у 1 415 пациентов, передает Оперативный штаб.
На Москву пришлось 1 723 случая, на Санкт-Петербург – 957, на Московскую область – 728, на Нижегородскую область – 407, на Ростовскую область – 313, на Воронежскую область – 309, на Самарскую область – 285, на Иркутскую область – 241, на Пермский край – 233, на Челябинскую область – 229.
Наименьшие темпы прироста заболевших за сутки обнаружены в Республике Тыва, Магаданской области, Республике Алтай. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 4 177 330 случаев COVID-19 во всех регионах.
Скончались за сутки от инфекции 337 человек, за все время пандемии – 83 630, справились с болезнью за последние 24 часа 12 943 пациента, за все время – 3 726 388.
Ранее Росздравнадзор зарегистрировал первую в РФ тест-систему, способную выявлять "британскую" версию коронавируса.
Способ определять "британский" вариант вируса разработали в Национальном исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова. В программе также приняла участие компания ДНК-технологии.
В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса
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