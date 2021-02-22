Облачная погода ожидается в столичном регионе 22 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном регионе в понедельник, 22 февраля, ожидается до 16 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

Также предвидится облачная погода, небольшой снег и местами гололедица.

"Максимальная температура воздуха в Москве составит от 13 до 11 градусов мороза, по области – до минус 16. Ветер восточный, 5–10 метров в секунду", – сказано в сообщении.

По данным синоптиков, атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура, при которой москвичи смогут ходить без курток и плащей, то есть выше 15 градусов, придет не раньше чем в середине апреля.

