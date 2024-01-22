Сильная гололедица ждет москвичей к концу рабочей недели

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Перепады температуры в Москве от плюсовых значений до минуса спровоцируют сильную гололедицу к концу рабочей недели, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он пояснил, что в середине недели столичный регион ждут оттепели с повышением температуры до 1–2 градусов тепла. При этом в конце рабочей недели температура будет опять уходить до отрицательных значений, в связи с чем образуется гололедица.

В понедельник, 22 января, воздух в столице прогреется до минус 6–8 градусов, а в Подмосковье – от минус 5 до минус 10 градусов. Погоду в Москве будет формировать приближающийся с Запада теплый атмосферный фронт.

В Москве и окрестностях будет облачно, в первой половине дня с прояснениями и без существенных осадков. Ветер южный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, а во второй половине дня – порывистый.

Ранее руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов сообщил, что жителей и гостей Москвы ожидает аномальная оттепель с середины предстоящей недели.

До этого специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что высота снежного покрова в Москве превысила норму почти в 1,5 раза. На базовой станции ВДНХ зафиксировали высоту сугробов в 41 сантиметр.

Синоптики спрогнозировали в Москве потепление 22 января