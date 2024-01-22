Теплый атмосферный фронт надвигается на Москву

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Погода в столице в понедельник, 22 января, будет формироваться приближающимся с запада теплым атмосферным фронтом, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

В начале дня в городе будет облачно с прояснениями, существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха в Москве составит от минус 6 до минус 8 градусов, по области – от минус 5 до минус 10 градусов.

Ветер южный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, после полудня порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 753 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Во вторник днем, 23 января, ожидается снег, метель и 1–3 градуса ниже нуля.

Ранее руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов сообщил, что жителей и гостей Москвы ожидает аномальная оттепель с середины предстоящей недели.

До этого специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что высота снежного покрова в Москве превысила норму почти в 1,5 раза. На базовой станции ВДНХ зафиксировали высоту сугробов в 41 сантиметр.

Синоптики спрогнозировали в Москве потепление 22 января