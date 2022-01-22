Член СПЧ посоветовал найти для Алисы Тепляковой другие формы обучения

Фото: скриншот телеканала “Москва 24”
Член Совета по правам человека Александр Асмолов предположил, что 9-летнюю Алису Теплякову можно было бы перевести на другую форму обучения. Об этом сообщает РИА Новости.
"Есть школы юного психолога, есть другие программы дополнительного образования, где Алиса Теплякова может учиться", – заявил Асмолов.
Эксперт выразил надежду на то, что "эксперимент" над ребенком будет прекращен в ближайшее время. Он призвал обдумать, как помочь девочке и нивелировать дисгармонию между познавательным и личностным развитием.
"Я думаю, что в ближайшие месяцы мы увидим перспективы выхода из этой ситуации… Проблема была поставлена на государственном уровне. И то, что это произошло, я думаю, приведет к путям решения", – добавил Асмолов.
Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и получила аттестат за 11-й класс. Годом ранее девочка получила аттестат за 9-й класс. Алиса поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова.
Член Совета по правам человека Александр Асмолов в декабре 2021 года выступил за прекращение обучения девочки в университете. Тогда он выразил мнение, что происходящее может привести к нарушениям психического и психофизиологического развития Алисы Тепляковой.
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