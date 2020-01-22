Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Небольшой снег и гололедица ожидаются в столичном регионе 23 января. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.
Температура воздуха может опуститься до -5 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, при этом его порывы могут достигать 12–17 метров в секунду.
В пятницу в столичный регион снова вернется плюсовая температура, столбики термометров будут показывать +1...+3 градуса. Ожидается облачная погода, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, также прогнозируется гололедица. В выходные погода существенно не поменяется.
Ранее сообщалось, что температура, установившаяся в Москве 21 января, побила рекордные значения 1898 года и поднялась до 4,1 градуса. На фоне аномального тепла и скачков атмосферного давления в Депздраве предупредили метеочувствительных людей о возможном недомогании.
Синоптики отмечали, что в январе ожидается самая высокая за 140 лет температура. Среднесуточная температура в столице в этом месяце окажется рекордной.
Пока же рекордсменом по теплу является 2007 год. Тогда средние месячные показатели составляли минус 1,6 градуса, что превышало норму на 7,6 градуса. Метеорологи отмечают, что этой зимой температурный фон удерживается на плюсовых отметках и превышает норму на рекордные 9 градусов.
По словам и. о. главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, на азиатской территории России стало экстремально тепло из-за того, что этой зимой на погоду в стране оказывает действие ветер с Атлантики.
Метеорологи предсказали "розовый" февраль
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: