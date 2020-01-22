Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Небольшой снег и гололедица ожидаются в столичном регионе 23 января. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха может опуститься до -5 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, при этом его порывы могут достигать 12–17 метров в секунду.

В пятницу в столичный регион снова вернется плюсовая температура, столбики термометров будут показывать +1...+3 градуса. Ожидается облачная погода, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, также прогнозируется гололедица. В выходные погода существенно не поменяется.

Ранее сообщалось, что температура, установившаяся в Москве 21 января, побила рекордные значения 1898 года и поднялась до 4,1 градуса. На фоне аномального тепла и скачков атмосферного давления в Депздраве предупредили метеочувствительных людей о возможном недомогании.

Синоптики отмечали, что в январе ожидается самая высокая за 140 лет температура. Среднесуточная температура в столице в этом месяце окажется рекордной.

Пока же рекордсменом по теплу является 2007 год. Тогда средние месячные показатели составляли минус 1,6 градуса, что превышало норму на 7,6 градуса. Метеорологи отмечают, что этой зимой температурный фон удерживается на плюсовых отметках и превышает норму на рекордные 9 градусов.

По словам и. о. главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, на азиатской территории России стало экстремально тепло из-за того, что этой зимой на погоду в стране оказывает действие ветер с Атлантики.

