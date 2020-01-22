В День студента Московский зоопарк проведет "Унизверский квест"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московский зоопарк проведет в День студента интерактивное соревнование "Унизверский квест". Об этом информирует портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что такое мероприятие проводится в зоосаде четвертый год подряд. В его рамках студенты столичных вузов, абитуриенты и те, кто уже закончил учиться, смогут проверить свои знания в области биологии и зоогеографии.

Квест будет разделен на две категории, одна из которых предназначена для любителей, а другая – для профессионалов. Все они получат маршруты с заданиями разной сложности.

Известно, что начало квеста запланировано на 12:00. Старт – от Большого пруда. Для участия необходима регистрация.

Ранее сообщалось о том, какие мероприятия подготовили в столице для празднования Татьяниного дня. В День студента подготовили множество квизов и праздничных встреч. Также попасть на катки во многих парках города можно будет бесплатно студентам и всем Татьянам.