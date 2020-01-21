Концерты и квиз: что подготовили для студентов в Татьянин день

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве 25 и 26 января на десятках площадок пройдут праздничные мероприятия для молодежи. Попасть на катки во многих парках города можно будет бесплатно студентам, а также всем Татьянам, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, московские студенты смогут в предстоящие выходные принять участие в мастер-классах, посетить выступления эстрадных исполнителей, сходить в кино. В эти дни по всему городу будут работать десятки праздничных площадок, где каждый найдет себе занятие по душе.

Каждый день с 12:00 до 21:00 на Школьной улице можно сыграть в керлинг, а покататься на сноуборде можно на Новом Арбате, около дома 21. Там 25 января в 14:00 состоится открытый урок, который проведет мастер спорта, первая чемпионка России, тренер сборной Москвы Светлана Бузенкова, а 26 января в это же время мастер-класс проведет трехкратный чемпион России Виктор Теймуров. Новички смогут сделать свои первые шаги в этом виде спорта, а более продвинутые спортсмены – попробовать свои силы в джиббинге.

Также в субботу, 25 января, дети от 5 лет смогут познакомиться с историей Дня студенчества. В 14:00 и 17:00 на Митинской улице и в 15:00 и 18:00 на Ленинградском шоссе (около ТЦ "Метрополис") на творческих мастер-классах педагоги расскажут о том, как возник этот праздник и почему День студенчества называют Татьяниным днем.

На ВДНХ 25 января в 18:00 на катке состоится танцевальный флешмоб, а в 19:00 на сцене катка выступят группы "Дискотека авария" и кавер-группа Crazy Beats.

Также в этот день пройдет специальная акция для молодежи на тюбинговой горке "Сияние", которая находится около павильона № 57. А с 11:00 до 22:00 студентов и Татьян приглашают посетить различные экспозиции главной выставки страны.

В Парке Горького в субботу можно будет потанцевать на льду на катке "Восход". Начало вечеринки намечено на 19:00. В лаунж-зоне "Очаг" можно будет попить чай.

На Пушкинской набережной Парка Горького 25 января с 17:00 до 22:00 будут работать две тематические площадки. Студентов ждет необычная игра под названием "Зачетный керлинг".

Также праздничные мероприятия для студентов пройдут еще в 14 столичных парках. Вход на катки и прокат коньков для учащихся столичных вузов и Татьян в 16 парках весь день будут бесплатными.

Парк Победы приглашает выступить на сцене в формате "Открытый микрофон" и послушать музыкальный концерт. Мероприятия проведут в шатре на аллее Партизан. Начало праздничной программы в 15:00.

Эти дни бесплатный прокат коньков ждет предъявителей студенческого билета на катках фестиваля "Путешествие в Рождество". Прокат коньков для студентов в честь праздника тоже сделают бесплатным. Однако в кассах нужно будет оставить залог. Деньги вернут после того, как коньки будут сданы обратно.

Также в Доме культуры на ВДНХ состоится молодежный проект "Московский диалог", во время которого студенты смогут пообщаться с профессионалами в разных сферах. В культурном центре "Оптимист" пройдет интеллектуальная игра "Студенческий квиз".

Зимние развлечения для студентов также организуют и столичные парки. Так, в парке "Царицыно" все желающие смогут прокатиться на тюбингах, а в "Сокольниках", Измайловском, Бабушкинском и других парках будет действовать бесплатный вход на каток. Более подробное расписание мероприятий можно посмотреть на mos.ru.

Специальную акцию для студентов также запускает сеть кинотеатров "Москино". 25 января студенты смогут приобрести билет на любой сеанс в больших залах за 199 рублей. В этот день студенты также смогут бесплатно посетить обзорные экскурсии по Останкинской телебашне.

Поучаствовать в них смогут студенты очных отделений российских и зарубежных вузов. Заплатить нужно только за входной билет. При этом купить его можно будет с 40-процентной скидкой по студенческому билету.

Кроме того, 25 и 26 января студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы на Поклонной горе. К празднику музей подготовил специальную программу, которая посвящена подвигам молодежи в годы ВОВ.

Для входа учащимся надо будет лишь предъявить в кассе студенческий билет. Бесплатные экскурсии по комплексу и экспозиции "Подвиг армии" будут проводить в 12:00 и 16:00. Участников будут ждать у экскурсионного бюро на нулевом этаже.

День российского студенчества отмечают 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, крупнейшего в России высшего учебного заведения.

Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, которая считается покровительницей студентов и Московского государственного университета имени Ломоносова. Отсюда и второе название праздника – Татьянин день. В 2005 году по указу президента России он стал официальным.

