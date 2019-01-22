"Москвариум" исполнил давнюю мечту мальчика из детдома

"Москвариум" на ВДНХ исполнил мечту мальчика из детского дома, передает телеканал Москва 24.

Ваня давно хотел увидеть дельфинов, и на его 16-летие эта мечта сбылась. Для именинника в "Москвариуме" провели целый сеанс дельфинотерапии. Молодой человек с особенностями развития смог не только увидеть афалин вблизи, но и поплавать с ними.

Юноша и дельфин Молли быстро нашли общий язык. Они вместе играли и даже спели.

На этом сюрпризы не закончились: на выходе из бассейна именинника ждал торт, украшенный фигурками морских обитателей. Задувая свечи, 16-летний Ваня загадал новое желание.

Ране сообщалось, что власти ЯНАО исполнили новогоднее желание студента-инвалида о встрече с первым российским гонщиком "Формулы-1" Виталием Петровым. Кроме того, в конце декабря Владимир Путин помог осуществить мечту тяжелобольного 15-летнего Арслана Каипкулова, который хотел снять видеоролик про борт номер 1 – Ил-96-300. Подросток прилетел с мамой в Москву из Башкирии, и ему организовали экскурсию по самолету президента.