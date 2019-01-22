Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:04

"Москвариум" исполнил давнюю мечту мальчика из детдома

общество

11:04

Поделиться в социальных сетях:

"Москвариум" на ВДНХ исполнил мечту мальчика из детского дома, передает телеканал Москва 24.

Ваня давно хотел увидеть дельфинов, и на его 16-летие эта мечта сбылась. Для именинника в "Москвариуме" провели целый сеанс дельфинотерапии. Молодой человек с особенностями развития смог не только увидеть афалин вблизи, но и поплавать с ними.

Юноша и дельфин Молли быстро нашли общий язык. Они вместе играли и даже спели.

На этом сюрпризы не закончились: на выходе из бассейна именинника ждал торт, украшенный фигурками морских обитателей. Задувая свечи, 16-летний Ваня загадал новое желание.

Ране сообщалось, что власти ЯНАО исполнили новогоднее желание студента-инвалида о встрече с первым российским гонщиком "Формулы-1" Виталием Петровым. Кроме того, в конце декабря Владимир Путин помог осуществить мечту тяжелобольного 15-летнего Арслана Каипкулова, который хотел снять видеоролик про борт номер 1 – Ил-96-300. Подросток прилетел с мамой в Москву из Башкирии, и ему организовали экскурсию по самолету президента.

Читайте также

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика