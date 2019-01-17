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16:03

Подросток из ЯНАО встретился с гонщиком "Формулы-1"

общество спорт

16:03

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Новогоднее желание студента-инвалида о встрече с первым российским гонщиком "Формулы-1" Виталием Петровым исполнили губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и полпред в УФО Николай Цуканов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В пресс-службе отметили, что мечта юного ямальца – участника акции "Елка желаний" исполнилась 17 января. "Максим Баравой из Салехарда сыграл в бильярд с Виталием Петровым – автогонщиком, пилотом в Формуле-1", – цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Отмечается, что 16-летний студент Ямальского многопрофильного колледжа увлекается бильярдом с самого детства, а также следит за автогонками и другими спортивными событиями. С Виталием Петровым юноша встретился в Выборге – родном городе автогонщика. Спортсмен провел для него экскурсию, а затем подарил фотокнигу о "Формуле-1" и свои снимки с автографом.

В конце декабря Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного 15-летнего Арслана Каипкулова, мечтавшего снять видеоролик про борт номер 1 – Ил-96-300. Подросток прилетел с мамой в Москву из Башкирии, и ему организовали экскурсию по самолету президента.

Ранее воплотилась в жизнь мечта 17-летней Регины: она взяла интервью у президента РФ.

5 декабря Путин осмотрел стенды благотворительных проектов на форуме добровольцев России. Волонтеры рассказал президенту о проекте "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей. Чтобы исполнить желание ребенка, нужно выбрать конверт, прикрепленный к стенду. Путин забрал все пять конвертов, которые оставались на стенде.

общество спорт

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