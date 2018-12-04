Дельфинов в неволе заставили смотреть "Губку Боба"

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Дельфинам в исследовательском центре Флориды показали мультсериал "Губка Боб Квадратные Штаны". Ученые считают, что это может стать дополнительным стимулирующим развлечением для этих животных в неволе, сообщается в журнале Zoo Biology.

Специалисты показывали афалинам и крупнозубым дельфинам документальный сериал телеканала BBC "Планета Земля" и мультфильм "Губка Боб Квадратные Штаны". Исследователи хотели понять, реагируют ли дельфины на более реалистичные изображения океана.

Выяснилось, что дельфинов одинаково сильно заинтересовал и документальный фильм, и мультсериал. Крупнозубым дельфинам телевизор понравился больше, чем афалинам, а самцы обоих видов агрессивнее реагировали на изображение.

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