В "Москвариуме" на ВДНХ родился дельфиненок

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В "Москвариуме" на ВДНХ родился детеныш дельфина-афалины. Ему лишь шесть недель, впервые на публике дельфиненок покажется 4 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

При рождении детеныш весил 16 килограммов, сейчас – уже 25. Его родители – самка по кличке Лора и самец Бося.

Посетители "Москвариума" могут принять участие в выборе имени для малыша. На официальных страницах океанариума в соцсетях откроется голосование.

В 2015 году родился его старший брат Трой, ставший первым детенышем, появившемся на свет в "Москвариуме". Сейчас в океанариуме живут 19 дельфинов-афалин. Десять из них постоянно участвуют в представлениях.

4 августа "Москвариум" отметит день рождения. Посетителей ждет не только знакомство с малышом, но и праздничная программа.

К примеру, в 13:00 с лекцией о зарождении планеты выступит знаменитый зоолог и телеведущий Николай Дроздов.

"Москвариум" открылся для посетителей 5 августа 2015 года. Это один из крупнейших в Европе океанариумов, расположенных так далеко от побережья.

За три года количество его обитателей выросло с восьми до 12 тысяч.