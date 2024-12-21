Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве 21 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и местами небольшими осадками ожидается в столице в субботу, 21 декабря. На дорогах возможна гололедица, информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 1 до 3 градусов тепла, по области – от минус 2 до плюс 3 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 6 градусов, а в Подмосковье – до минус 8 градусов.

Системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно на фоне перепадов температуры. Под особым контролем городских служб находится соблюдение параметров работы тепловых сетей и систем энергоснабжения.

В ночь на 1 января в столице прогнозируется теплая погода из-за мощного циклона, который надвигается из Европы. По словам синоптиков, самые холодные дни декабря прошли, поэтому морозов, как на этой неделе, уже не будет.