Юрист рассказал о росте штрафов для владельцев недвижимости с 1 января

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В следующем году в России вступают в силу несколько изменений в области жилищного законодательства, которые касаются владельцев недвижимости. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова.

В частности, с 1 января начнет действовать закон, предусматривающий повышение штрафов за недопуск в квартиру специалистов газовой службы и сотрудников, обслуживающих вентиляционные каналы. Если на сегодня штраф составляет до 2 тысяч рублей, то с нового года он будет от 5 до 10 тысяч рублей.

Также предусмотрено ужесточение за ненадлежащее исполнение обязанностей специалистами по газовому оборудованию. За подобное правонарушение сотрудников могут оштрафовать на сумму от 25 до 100 тысяч рублей, а организацию – от 200 до 500 тысяч рублей.

Помимо этого, с 2024 года вырастут штрафы за нарушение пожарной безопасности в квартире, напомнил Виноградов. Так, раньше собственник недвижимости мог ограничиться устным предупреждением либо штрафом от 2 до 3 тысяч рублей. С января же штраф увеличится и составит от 5 до 15 тысяч рублей.

Москвичей, которые не узаконили перепланировку в квартире, также ждут финансовые санкции. По словам эксперта, в январе этого года правительство Москвы продлило сроки легализации перепланировок в многоквартирных домах. Таким образом, до 31 декабря горожане смогут узаконить уже выполненную перепланировку в квартирах без штрафов.

Однако с нового года за подобные действия может грозить штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей для граждан и от 40 до 50 тысяч рублей – для юрлиц. Владельцев помещений также обязуют узаконить перепланировку либо вернуть квартиру в "первоначальное" состояние.

Кроме того, с 1 января истекает срок моратория на взыскание штрафов с поставщиков электроэнергии и сетевых организаций за неисполнение обязанности по установке, замене и вводу в эксплуатацию умных счетчиков. Для должностных лиц штраф составит от 20 до 30 тысяч рублей, для организаций – от 50 до 100 тысяч рублей.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила, что собственники квартир могут понести административную и уголовную ответственность в случае падения наледи с балкона, где была сделана несогласованная перепланировка.

До этого сообщалось, что у москвичей в случае возникновения вопросов по перепланировке появилась возможность обратиться за помощью к чат-боту Мосжилинспекции. Пользователи смогут выбрать из четырех госуслуг нужную категорию, а затем получат всю необходимую информацию по волнующему вопросу.

"Актуальный репортаж": москвичам рассказали, как легализовать перепланировку без штрафов