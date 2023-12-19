Чат-бот по вопросам перепланировки в квартире начал работать в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

У москвичей в случае возникновения вопросов по перепланировке появилась возможность обратиться за помощью к чат-боту Мосжилинспекции. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Он подскажет, как согласовать будущие изменения, узаконить уже выполненные работы и избежать вариантов, которые будет невозможно утвердить. Кроме того, в его алгоритме содержатся ответы на вопросы, которые чаще всего задают жилищным инспекторам", – отмечается в публикации.

Так, пользователи смогут выбрать из четырех госуслуг нужную категорию, а затем получат всю необходимую информацию по волнующему вопросу. Кроме того, здесь доступен поиск по ключевому слову. Сервис "МЖИ БОТ" можно найти в Telegram.

Ранее Мосжилинспекция напомнила о недопустимых вариантах перепланировки квартиры. В ведомстве подчеркнули, что запрещено самовольно сносить несущие стены, демонтировать инженерные короба и объединять газифицированную кухню с жилой комнатой.

Также нельзя вносить изменения в перепланировку, которые могут ухудшить условия проживания, нарушить работу общедомовых инженерных систем и конструктива многоквартирного дома.



"Актуальный репортаж": москвичам рассказали, как легализовать перепланировку без штрафов