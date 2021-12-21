Попова рекомендовала воздержаться от мероприятий в закрытых помещениях в праздники

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В новогодние праздники россиянам рекомендовано воздержаться от мероприятий в закрытых помещениях и путешествий. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новогодние праздники повлекут увеличение числа заражений коронавирусом и могут спровоцировать новую волну пандемии.

В связи с этим он рекомендовал отпраздновать Новый год позже. Иначе, по словам Гебрейесуса, в мире увеличится число смертей от коронавируса и возникнет дополнительная нагрузка на системы здравоохранения.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что мероприятия в новогодние праздники необходимо проводить в формате COVID-free, чтобы избежать нового роста заболеваемости.