Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В воскресенье москвичей ждет облачная погода с небольшими осадками. В столице ожидают до 2°С. Такой прогноз дали синоптики на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха составит от 0 до 2 тепла. В ночь на немного похолодает: столбик термометра может опуститься до –2°С.
Ветер ожидается западный, от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 733 миллиметра ртутного столба.
В Подмосковье в воскресенье будет холоднее: днем ожидается –2–3°С. В ночь на понедельник температура воздуха составит –4°С.
Ранее столичное метеобюро сообщало, что в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков. Их прирост составил 11 миллиметров.
Между тем столичные городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды, которую принес циклон "Ульрих". К сильным порывам ветра были подготовлены жилые и нежилые дома, транспортные и торговые объекты, строящиеся здания. Энергоснабжающим организациям поручено подготовить аварийные источники питания.
В воскресенье в столице ожидаются небольшие осадки
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