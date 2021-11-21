Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В воскресенье москвичей ждет облачная погода с небольшими осадками. В столице ожидают до 2°С. Такой прогноз дали синоптики на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха составит от 0 до 2 тепла. В ночь на немного похолодает: столбик термометра может опуститься до –2°С.

Ветер ожидается западный, от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 733 миллиметра ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье будет холоднее: днем ожидается –2–3°С. В ночь на понедельник температура воздуха составит –4°С.

Ранее столичное метеобюро сообщало, что в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков. Их прирост составил 11 миллиметров.

Между тем столичные городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды, которую принес циклон "Ульрих". К сильным порывам ветра были подготовлены жилые и нежилые дома, транспортные и торговые объекты, строящиеся здания. Энергоснабжающим организациям поручено подготовить аварийные источники питания.

