В Москве за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Москве за последние 24 часа прирост осадков составил 11 миллиметров. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное метеобюро.

"За сутки в городе, по предварительным расчетам, выпало порядка 19% ноябрьской нормы осадков. Данные получены в 18:00 с базовой метеостанции Москвы на ВДНХ", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в городе климатическая норма осадков для ноября составляет 58 миллиметров. В столичном регионе из-за непогоды продолжает действовать желтый уровень погодной опасности. Москвичей предупреждают о возможных порывах ветра до 15-20 метров в секунду до полуночи субботы. Кроме того, ожидается налипание мокрого снега до 11:00 понедельника.

По данным Гидрометцентра, в ближайшие двое суток температура воздуха будет колебаться от - 2 до + 2 градусов, что создаст условия для гололедицы.

Ранее столичные городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды, которую принес циклон "Ульрих". К сильным порывам ветра были подготовлены жилые и нежилые дома, транспортные и торговые объекты, строящиеся здания. Энергоснабжающим организациям поручено подготовить аварийные источники питания.