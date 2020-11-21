Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

00:29

Запрет на проведение массовых мероприятий продлили в Подмосковье

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Московской области продлили запрет на работу музеев и проведение массовых мероприятий с 22 по 29 ноября. Постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте регионального правительства.

Запрет с очным присутствием граждан распространяется на спортивные, развлекательные и иные мероприятия. Кроме того, на указанный срок продлевается запрет на посещение музеев в Московской области.

До 29 ноября жители Подмосковья старше 65 лет должны находиться на домашнем режиме. Помимо прочего, с 16 ноября колледжи и вузы Московской области перевели на дистанционный формат обучения.

Воробьев ранее заявил, что дисциплина и ответственность каждого жителя области позволит избежать повторного ввода жестких ограничений. Он также призвал отказаться от поездок в общественном транспорте.

В Подмосковье продлили запрет на проведение массовых мероприятий

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать