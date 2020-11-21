Запрет на проведение массовых мероприятий продлили в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Московской области продлили запрет на работу музеев и проведение массовых мероприятий с 22 по 29 ноября. Постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте регионального правительства.

Запрет с очным присутствием граждан распространяется на спортивные, развлекательные и иные мероприятия. Кроме того, на указанный срок продлевается запрет на посещение музеев в Московской области.

До 29 ноября жители Подмосковья старше 65 лет должны находиться на домашнем режиме. Помимо прочего, с 16 ноября колледжи и вузы Московской области перевели на дистанционный формат обучения.

Воробьев ранее заявил, что дисциплина и ответственность каждого жителя области позволит избежать повторного ввода жестких ограничений. Он также призвал отказаться от поездок в общественном транспорте.