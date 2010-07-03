Минувшей ночью в Подмосковье подморозило почти до -13 градусов

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Морозный арктический воздух за сутки понизил температуру воздуха в центре европейской России почти на 10 градусов. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Так, в Черустях минимальная температура воздуха составила -12,7 градуса, а в Павловском Посаде температура опустилась до -11,2 градуса. В Клину подморозило до -7,7 градуса.

"В Москве, на ВДНХ, минимальная температура составила -8,5 градуса, в центре было ненамного теплее. Эта ночь оказалась самой холодной в этом сезоне", – говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, что минувшей ночью был установлен температурный рекорд. Предыдущий минимум температуры был зафиксирован в городе 1 ноября. Тогда похолодало до -3,8 градуса. Самая холодная ночь 21 ноября наблюдалась в 1890 году, когда в Москве подморозило до -24,4 градуса.

В ГИБДД предупредили о возможном образовании гололедицы на дорогах. Водителей транспорта призвали снижать скорость и не допускать резких перестроений.

Синоптики также предупредили горожан о высоком атмосферном давлении 21 ноября. По словам метеоролога, давление в городе подскочило до 771 миллиметра ртутного столба, что на 25–26 единиц выше нормы.

По прогнозам метеорологов, морозы в столичном регионе установились как минимум до понедельника, 25 ноября. В пятницу и субботу ночью в мегаполисе ожидается до -6... -8 градусов, по области – до -11.

В воскресенье и понедельник минимальные температуры в регионе будут колебаться от -4 до -9 градусов. При этом будет солнечная погода без осадков.

