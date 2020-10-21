Коронавирус выявили у худрука Малого драматического театра Льва Додина

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Художественный руководитель Малого драматического театра – Театра Европы (МДТ) Лев Додин заразился коронавирусом, сообщается на странице театра во "ВКонтакте".

Там уточняется, что Додин болеет дома, а его супругу Татьяну Шестакову госпитализировали. Театр также сообщил о переносе нескольких спектаклей с октября на ноябрь.

Ранее с коронавирусом госпитализировали актера Гошу Куценко. Он заявил, что из-за болезни переносится спектакль Love Letters, запланированный на 21 и 22 октября.

Также стало известно, что коронавирусом заболела актриса Кристина Асмус. Она рассказала, что на протяжении трех дней у нее была температура выше 39 градусов.