"Аэрофлот" просит учитывать протесты при дороге в аэропорт Барселоны

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"Аэрофлот" попросил пассажиров приезжать в аэропорт Эль-Прат в Барселоне вовремя с учетом акций протестов, сообщает пресс-служба компании.

Там предупредили, что на дорогу может уйти больше времени, чем обычно. В авиакомпании напомнили, что регистрация пассажиров в аэропорту Эль-Прат начинается за 2,5 часа до времени вылета.

Массовые акции начались 14 октября. Тогда Верховный суд Испании вынес приговоры 12 политикам по делу об организации референдума о независимости Каталонии в 2017 году. По информации СМИ, пострадали не менее 125 человек.

В АТОР рассказали, что в Барселоне могут находиться порядка тысячи россиян. Большинство туристов приехали туда самостоятельно, туры никто не аннулировал. В ассоциации заключили, что протесты не повлияли на пребывание сограждан в Барселоне, туроператоры меняют маршруты и частично отменяют экскурсии.

В то же время член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал временно воздержаться от поездок в Барселону. Он подчеркнул, что в столицу Каталонии из регионов подтягиваются организованные группы людей для участия в митингах и демонстрациях. МИД России и Ростуризм следят за ситуацией и просят быть осторожнее.