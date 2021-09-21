Москвичам рассказали о погоде во вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная погода с небольшими осадками прогнозируется в Москве и Подмосковье во вторник, 21 сентября. Об этом информирует портал "Метеоновости".
По данным метеорологов, днем столичный регион останется под влиянием обширного циклона. При облачной погоде ожидаются кратковременные дожди.
"Максимальная температура воздуха в столице составит +7...+9 градусов, по области – +4...+9 градусов тепла", – указывается в материале.
В городе днем будет преобладать восточный ветер порывами от 5 до 10 метров в секунду. При этом местами скорость ветра может увеличиваться до 12–15 метров.
Кроме того, атмосферное давление упадет и зафиксируется на отметке в 747 миллиметров ртутного столба.
"Относительная влажность воздуха около 80%", – подчеркивают синоптики.
Специалисты добавляют, что содержание кислорода в воздухе будет в пределах климатической нормы.
Ранее стало известно, что сентябрь 2021 года способен стать самым холодным в XXI веке.
Как объясняли специалисты, в ближайшие дни в Европейской России прогнозируется температура +5...+8 градусов тепла. При этом из-за сильного северо-восточного ветра она будет ощущаться как 0...+2 градуса.
В Москве может быть установлен новый суточный рекорд по осадкам
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