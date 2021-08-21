Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:00

В России выявили 21 000 новых случаев COVID-19

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За минувшие сутки в России выявили 21 000 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 1 832 (8,7%) протекают без клинических проявлений. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

На Москву пришлось 1 852 случая, на Санкт-Петербург – 1 665, на Московскую область – 1 119, на Свердловскую область – 519, на Нижегородскую область – 502, на Ростовскую область – 490, на Пермский край – 474, на Воронежскую область – 465, на Красноярский край – 447.

Всего в России зарегистрировано 6 726 523 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве – 0,12%, Республике Бурятия – 0,19%, Республике Алтай и Республике Татарстан – 0,21%.

За последние сутки в РФ подтверждено 797 смертей, за весь период пандемии в стране умерло 175 282 человека. За минувшие 24 часа выздоровели 20 647 человек, за все время – 6 004 052.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, почему до сих пор не изобрели препарат для лечения COVID-19.

"Спутник V" модифицировали против индийского штамма "Дельта"

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19
Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать