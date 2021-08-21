В России выявили 21 000 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За минувшие сутки в России выявили 21 000 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 1 832 (8,7%) протекают без клинических проявлений. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
На Москву пришлось 1 852 случая, на Санкт-Петербург – 1 665, на Московскую область – 1 119, на Свердловскую область – 519, на Нижегородскую область – 502, на Ростовскую область – 490, на Пермский край – 474, на Воронежскую область – 465, на Красноярский край – 447.
Всего в России зарегистрировано 6 726 523 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве – 0,12%, Республике Бурятия – 0,19%, Республике Алтай и Республике Татарстан – 0,21%.
За последние сутки в РФ подтверждено 797 смертей, за весь период пандемии в стране умерло 175 282 человека. За минувшие 24 часа выздоровели 20 647 человек, за все время – 6 004 052.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, почему до сих пор не изобрели препарат для лечения COVID-19.
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