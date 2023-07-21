Клишас посоветовал авторам проекта о лишении гражданства по рождению прочитать Конституцию

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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта, согласно которому предлагается лишать гражданства по рождению за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Он посоветовал прочитать Конституцию РФ, а также привел в своем телеграм-канале текст из 6 статьи Конституции.

Глава комитета напомнил, что гражданство приобретается и прекращается в соответствии с Федеральным законом, оно является единым и равным. Также на территории РФ у гражданина существуют права, свободы и обязанности, предусмотренные Конституцией. Клишас отметил, что в соответствии с высшим нормативным правовым актом россиянин не может быть лишен гражданства.

"Я уже высказывал свою позицию по данному вопросу и хочу еще раз подчеркнуть, если федеральный политик, в том числе сенатор РФ, вносит закон, который противоречит Конституции, основам конституционного строя, то для такого политика это серьезное основание задуматься, может ли он занимать свою должность", – добавил глава комитета.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается лишать гражданства по рождению за дискредитацию ВС РФ, призывы к экстремизму и дезертирство. Инициативой же предлагается включить в перечень лиц, с рождения являющихся гражданами РФ.

До этого Владимир Путин подписал закон, согласно которому за дискредитацию российской армии и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности, будут лишать приобретенного гражданства.

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