В РФ предложили лишать гражданства по рождению за дискредитацию армии

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В Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается лишать гражданства по рождению за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ. Соответствующий документ был размещен в думской электронной базе.

Сейчас в законе "О гражданстве" предусматриваются случаи лишения российского паспорта, при которых лицо совершило действия, создающие угрозу нацбезопасности страны.

"Речь идет о том, что гражданства могут лишить, например, за дезертирство, за дискредитацию ВС РФ, за призывы к экстремизму", – следует из пояснительной записки к документу.

При этом лишение гражданства по рождению за подобные преступления является невозможным. Инициативой же предлагается включить в перечень лиц, с рождения являющихся гражданами РФ.

Принятие подобного законопроекта, как уточняется в его пояснительных материалах, позволит повысить гарантии равенства граждан перед законом, равенства конституционно-правового статуса всех субъектов РФ.

До этого Владимир Путин подписал закон, согласно которому за дискредитацию российской армии и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности, будут лишать приобретенного гражданства.

Угроза потери гражданства также возникнет, если лицо признают виновным в публичных призывах к экстремизму, посягательстве на жизнь госслужащего, организации вооруженного мятежа, помощи диверсантам и обучении в целях диверсионной деятельности. Лишать российского паспорта также будут за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, преступления в сфере оборота наркотиков и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.

Названы условия лишения приобретенного российского гражданства