Синоптик рассказал о самых холодных днях в Москве на неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал Москве 24 о самых холодных днях в столице на этой неделе.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в европейской части страны температура воздуха к выходным опустится ниже нормы. Кроме того, до конца недели ожидаются опасные погодные условия на юге Центральной России, предупредил специалист.
По словам Тишковца, в Москве самыми освежающими днями на этой неделе станут 22 и 23 июля.
"Температура днем будет варьироваться от 19 до 24 градусов тепла, а ночью будет +8...+13 градусов. Такая погода будет в четверг, пятницу, может быть, еще с захлестом на субботу. В Москве температура будет буквально на пару градусов ниже, чем должно быть в июле", – пояснил синоптик.
Метеоролог добавил, что на следующей неделе в столицу придет очередная волна тепла.
"На следующей неделе мы выходим в самый центр антициклона. Будет малооблачная, почти ясная погода, ночами – не ниже +10...+15, а днем – +25...+30 градусов. То есть будет волна потепления, но не экстремального характера", – заключил собеседник Москвы 24.
Ранее стало известно, что похолодание, которое придет в столичный регион, не приведет к возникновению опасных погодных явлений. Это связано с тем, что изменение циркуляции воздуха произойдет постепенно, а не резко.
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