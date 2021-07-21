Синоптик рассказал о самых холодных днях в Москве на неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал Москве 24 о самых холодных днях в столице на этой неделе.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в европейской части страны температура воздуха к выходным опустится ниже нормы. Кроме того, до конца недели ожидаются опасные погодные условия на юге Центральной России, предупредил специалист.

По словам Тишковца, в Москве самыми освежающими днями на этой неделе станут 22 и 23 июля.

"Температура днем будет варьироваться от 19 до 24 градусов тепла, а ночью будет +8...+13 градусов. Такая погода будет в четверг, пятницу, может быть, еще с захлестом на субботу. В Москве температура будет буквально на пару градусов ниже, чем должно быть в июле", – пояснил синоптик.





Евгений Тишковец ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Уже в субботу фон давления начнет расти. В воскресенье мы полностью окажемся в антициклоне, за окном будет 23–25 градусов тепла.

Метеоролог добавил, что на следующей неделе в столицу придет очередная волна тепла.

"На следующей неделе мы выходим в самый центр антициклона. Будет малооблачная, почти ясная погода, ночами – не ниже +10...+15, а днем – +25...+30 градусов. То есть будет волна потепления, но не экстремального характера", – заключил собеседник Москвы 24.

Ранее стало известно, что похолодание, которое придет в столичный регион, не приведет к возникновению опасных погодных явлений. Это связано с тем, что изменение циркуляции воздуха произойдет постепенно, а не резко.