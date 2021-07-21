Какие станции метро недоступны с 17 июля по 8 августа

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:18

Главная / Новости /

Синоптик рассказал о самых холодных днях в Москве на неделе

Температура ниже нормы: названы самые холодные дни на неделе в Москве
общество погода эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал Москве 24 о самых холодных днях в столице на этой неделе.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в европейской части страны температура воздуха к выходным опустится ниже нормы. Кроме того, до конца недели ожидаются опасные погодные условия на юге Центральной России, предупредил специалист.

По словам Тишковца, в Москве самыми освежающими днями на этой неделе станут 22 и 23 июля.

"Температура днем будет варьироваться от 19 до 24 градусов тепла, а ночью будет +8...+13 градусов. Такая погода будет в четверг, пятницу, может быть, еще с захлестом на субботу. В Москве температура будет буквально на пару градусов ниже, чем должно быть в июле", – пояснил синоптик.

Уже в субботу фон давления начнет расти. В воскресенье мы полностью окажемся в антициклоне, за окном будет 23–25 градусов тепла.
Евгений Тишковец
ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"

Метеоролог добавил, что на следующей неделе в столицу придет очередная волна тепла.

"На следующей неделе мы выходим в самый центр антициклона. Будет малооблачная, почти ясная погода, ночами – не ниже +10...+15, а днем – +25...+30 градусов. То есть будет волна потепления, но не экстремального характера", – заключил собеседник Москвы 24.

Ранее стало известно, что похолодание, которое придет в столичный регион, не приведет к возникновению опасных погодных явлений. Это связано с тем, что изменение циркуляции воздуха произойдет постепенно, а не резко.

Читайте также

Федотов Анатолий

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать