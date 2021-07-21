В Гидрометцентре рассказали, когда в столичный регион может вернуться жаркая погода

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Жаркая погода с температурой выше 25 градусов может вернуться в столичный регион в начале следующей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"По самым предварительным расчетам, существует повышенная вероятность, что в начале следующей недели область высокого давления с запада начнет перемещаться на европейскую территорию. Температурный фон повысится, прогнозируется в Москве и сопредельных районах выше 25 градусов", – приводит слова синоптика РИА Новости.
Вильфанд также добавил, что температур выше 30 градусов в столичном регионе не ожидается.
В европейской части России, по прогнозам Гидрометцентра, к выходным температура воздуха опустится ниже нормы. Кроме того, до конца текущей недели на юге Центральной России будут опасные погодные условия. В среду, 21 июля, сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 15–17 метров в секунду ожидаются в Курской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Брянской, Орловской областях.
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