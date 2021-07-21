Вильфанд оценил возможные последствия похолодания в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Похолодание в столичном регионе не приведет к возникновению опасных погодных явлений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Потому что в данном случае изменение циркуляции происходит постепенно, не резко… Происходит переход от меридиональных процессов к процессам широтным", – рассказал Вильфанд РИА Новости.
Специалист подчеркнул, что если бы этот процесс происходил немного быстрее, то риски возникновения опасных явлений были бы велики.
По его словам, длительное время над центром Европейской России находился гребень волны – высокое давление, а над Западной Европой находилась ложбина – низкое давление. Для ложбины, как отметил синоптик, были характерны интенсивные осадки.
"Такая структура была от Атлантики до Енисея", – добавил Вильфанд.
В европейской части России, по прогнозам Гидрометцентра, к выходным температура воздуха опустится ниже нормы. Кроме того, до конца текущей недели на юге Центральной России будут опасные погодные условия. В среду, 21 июля, сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 15–17 метров в секунду ожидаются в Курской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Брянской, Орловской областях.
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