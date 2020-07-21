Кабмин утвердил критерии для усыновления детей ВИЧ-инфицированными

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Пациентам с ВИЧ-инфекцией, получающим терапию и находящимся на диспансерном наблюдении у врача-инфекциониста более года, разрешено усыновлять детей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Также постановление вносит изменение в перечень заболеваний, при которых запрещено участвовать в усыновлении или опеке над ребенком, а также брать его в приемную или патронатную семью.
"Инфекционные заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией. Для лиц с ВИЧ-инфекцией - нахождение на диспансерном наблюдении у врача-инфекциониста менее одного года, определяемая вирусная нагрузка, уровень CD4+ лимфоцитов менее 350 клеток/мл", – сообщается в документе.
Ранее сообщалось, что в Совфеде планируют запретить возвращать в детдом ребенка через 3 года после усыновления.
В 2019 году Госдума приняла закон о реестре недобросовестных опекунов. Это лица, лишенные родительских прав или отстраненные от обязанностей опекуна за ненадлежащее исполнение обязанностей.
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