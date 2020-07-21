ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Фото: Высшая школа экономики
Высшая школа экономики (ВШЭ) даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке.
Как заявил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров, там считают неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания причин терактов.
"Такие вещи, как терроризм, геноцид, холокост, массовые убийства нельзя оправдать ничем, и это позиция всего цивилизованного общества, а не только НИУ ВШЭ", – добавил он.
Гусейнов прокомментировал в Facebook публикацию журналистки Анны Наринской о беседе с американской писательницей Сьюзен Зонтаг, в которой она назвала захват заложников на Дубровке "национально-освободительной борьбой чеченского народа".
Слова из комментария Гусейнова о том, что "все правильно сказала Сьюзен Зонтаг", пользователи соцсети восприняли как оправдание терроризма. Позднее публикацию, под которой развернулась дискуссия, удалили.
Затем Гусейнов заметил в Facebook, что происхождение терроризма не является его оправданием, а террор бывает "информационным, когда вырванные из контекста и переиначенные слова человека используются для сведения счетов с ним".
Генерал-майор милиции, профессор и политик Асламбек Аслаханов, который вел с террористами телефонные переговоры и доставлял заложникам воду, заявил, что бандиты руководствовались собственными интересами.
"Таких высказываний было немало. Много кто утверждал, что ваххабиты ведут праведную борьбу. Было немало обманутых молодых людей, кто погиб, поверив в эти ложные суждения", – приводит его слова "Вечерняя Москва".
В 2002 году 40 террористов взяли в заложники 912 человек в здании театрального центра в Москве во время мюзикла "Норд-Ост". В результате спецоперации большая часть заложников была освобождена, погибли 130 человек.
В 2019 году другая публикация Гусейнова вызвала общественный резонанс. Тогда филолог возмутился в Facebook отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
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