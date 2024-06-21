Облачная погода без осадков прогнозируется в Москве 21 июня

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков ожидается в Москве в пятницу, 21 июня. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 22 до 24 градусов, по области – от 19 до 24 градусов. Ночью температура в столице может понизиться до 11 градусов, а в Подмосковье – до 9 градусов.

Прим этом северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что около 39 миллиметров осадков выпало местами в столичном регионе 20 июня, что превышает половину месячной нормы текущего месяца.

Так, днем на столицу обрушился десятибалльный шторм. Из-за урагана в столице погибли два человека, еще 18 госпитализировали, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Более 300 автомобилей оказались повреждены в Москве во время непогоды, а от ветра упали свыше 700 деревьев. Кроме того, отключение электроснабжения произошло в 6 городских округах Московской области.