В ночь на 22 июня температура воздуха в столичном регионе местами опустится до 2 градусов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Центр Европейской России ждет очередная холодная ночь, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, предстоящей ночью воздушные массы снова будут сильно остывать, опуская температуру заметно ниже климатической нормы.

В результате столбики термометров в Москве опустятся до 8... 10 градусов, по области – до 6... 11 градусов. Местами на севере и востоке может похолодать до 2 градусов.

Ранее сообщалось, что жителей и гостей Москвы ожидают сильный дождь, гроза и порывистый ветер в пятницу, 23 июня.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что несколько регионов России ожидают заморозки. Он отметил, что в Ярославской и Костромской областях ночью температура уже упала ниже нуля. Метеоролог добавил, что в столице и Московской области ближайшие ночи также прогнозируются холодными.

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