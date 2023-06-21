Эксперт рассказал о подводных камнях субсидирования аренды жилья для молодежи

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Программа по субсидированию съемного жилья для молодежи имеет условие, из-за которого число участников в ней может снизиться. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Ранее Минстрой РФ сообщил о планах запустить программу субсидирования на арендное жилье для молодых людей до 35 лет. Предполагается, что россиянам начнут компенсировать половину суммы за съем при условии, что они параллельно копят деньги на первоначальный взнос по ипотеке для приобретения собственной жилплощади в новостройке.





Константин Апрелев вице-президент Российской гильдии риелторов Идея красивая, но нужно понимать конкретику. Если накопления первого взноса можно использовать только на первичку – это ограничивает число желающих участвовать в этом процессе. Если на любую ипотеку, и первичку, и вторичку, то это более справедливо.

По мнению эксперта, программа субсидирования способна помочь в борьбе с нелегальной сдачей квартир, так как для назначения поддержки может понадобиться официальный договор с арендодателем, который платит налог.

"На сегодняшний момент значительная часть людей при сдаче в аренду жилья никакого налога не платит. Одна из задач Минстроя – это в том числе вытащить из тени рынок найма жилья. Стимулирование спроса субсидированием, безусловно, ведет к тому, что появляется больший объем публичного поля, где люди, сдавая свое жилье, платят налог", – заключил специалист.

Ранее в Госдуме поддержали готовящуюся программу Минстроя по субсидированию аренды жилья для молодежи. По словам члена комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, она уже себя оправдала в качестве пилотного проекта.

