Совфед предложил провести в РФ эксперимент по идентификации клиентов банка по видеосвязи

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В Совете Федерации порекомендовали правительству РФ совместно с Центробанком разработать законопроект о проведении эксперимента по идентификации клиентов банка по видеосвязи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий проект постановления Совфеда.

Уточняется, что данное постановление сенаторы собираются принять за основу в среду, 21 июня, после выступления главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной.

Подобная инициатива усовершенствует законодательство о противодействии легализации или отмыванию доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма, считают в Совфеде.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести в российское законодательство отдельную уголовную статью за фиктивный сбор пожертвований.

Парламентарий отметил, что в последнее время участились случаи, когда злоумышленники, пользуясь чувствами граждан, вымогают деньги якобы на помощь больным детям или по другим благотворительным нуждам.