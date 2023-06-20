Юрист оценила идею о введении статьи УК за фиктивный сбор пожертвований

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Фиктивный сбор пожертвований представляет опасность для общества, считает адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш. Она поддержала предложение о введении отдельной статьи в Уголовный кодекс (УК) РФ за данное деяние.

Эксперт выразила мнение, что фиктивный сбор средств на пожертвования является особым составом преступления, это деяние несет в себе угрозу для общества.

"Я согласна с законодателем, что это дискредитирует вообще сборы помощи. Ответственность должна быть повышенной. Я думаю, что это очень важно", – передает ее слова RT.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести отдельную уголовную статью за фиктивный сбор пожертвований. Он направил обращение главе Минтруда РФ Антону Котякову.

По его словам, в последнее время участились случаи, когда мошенники, пользуясь чувствами россиян, вымогают деньги якобы на помощь больным детям или по другим благотворительным нуждам.

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