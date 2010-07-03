Москвичам пообещали +33 градуса в субботу

В субботу, 22 июня, температура воздуха в Москве достигнет 33 градусов тепла, рассказал ИА "НСН" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам специалиста, в этот день может быть побит рекорд 1917 года, когда температура составила 31,8 градуса.
Ночью столбики термометров покажут +18. Вильфанд отметил, что такая погода не характерна для московского региона. Также в столичном регионе пройдут локальные ливни с грозами. При грозе ветер усилится до 17 метров в секунду.
В воскресенье погода начнет меняться. Антициклон будет отходить на запад, и в регион будут поступать воздушные массы с Атлантики. В ночные часы температура составит +16... +20 градусов, днем чуть прохладнее – до 25-27 градусов тепла. Возможны кратковременные дожди.
Ночью в понедельник обойдется без осадков. Днем – около +25. Вместе с тем в Москву начнут перемещаться северо-западные воздушные потоки.
Это приведет к тому, что уже во вторник дневная температура составит +20... +22 градуса, ночью – около +10. В среду температура может немного понизиться.
В Москве сохраняется сильная жара
Ранее автомобилистов призвали не садиться за руль при плохом самочувствии из-за жары, а также напомнили про пятничные заторы на дорогах.
Также водителям посоветовали брать с собой питьевую воду.
МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильной жаре в столице 21 июня. В дневные часы температура воздуха может повыситься до 32 градусов.
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