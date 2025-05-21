Адвокат Бельская: за драку с соседом может грозить до 15 лет лишения свободы

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За драку с соседом может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Об этом News.ru заявила адвокат Екатерина Бельская.

"За оскорбление соседа можно отделаться штрафом до 30 тысяч рублей. Однако если конфликт дошел до драки, прямых угроз и порчи чужого имущества, то вы рискуете лишиться свободы", – рассказала собеседница издания.

По ее словам, за прямые угрозы соседу гражданин может получить до 5 лет лишения свободы. Драка же может подпасть сразу под несколько статей УК РФ: "Умышленное причинение вреда здоровью различной тяжести" или "Побои". Максимальное наказание по этим статьям составляет 15 лет.

Для возбуждения уголовного дела, уточнила Бельская, избитому соседу достаточно обратиться в травмпункт для медосвидетельствования и получить больничный лист на 21 день.

Ранее в Санкт-Петербурге 39-летний местный житель напал на своего соседа. По данным правоохранителей, между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый схватился за топор и ударил им оппонента по голове. У потерпевшего диагностировали ушиб головного мозга и перелом теменной кости.

Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.