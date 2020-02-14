Мужчину задержали за ранение ножницами соседа по коммуналке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчину задержали по подозрению в том, что он ранил ножницами соседа по коммунальной квартире в столичном районе Гольяново. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

"В ночь на 13 февраля в полицию поступило сообщение из медучреждения о том, что к ним поступил мужчина 1974 года рождения с колото-резаным ранением. Днем на следующий день полиция задержала его соседа 1991 года рождения по коммунальной квартире на улице Новосибирской", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в отношении задержанного возбудили уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее два человека получили ножевые ранения в ходе конфликта в Москве. Инцидент произошел на улице Голубинской. О нем правоохранителям сообщил очевидец. Уточнив приметы подозреваемых, сотрудники Росгвардии смогли обнаружить и задержать их.