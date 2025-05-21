Облачная погода с дождем ожидается в Москве 21 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и небольшим дождем, местами умеренным, прогнозируется в Москве в среду, 21 мая. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 18 до 20 градусов, в Подмосковье – от 16 до 21 градуса.

Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до плюс 5 градусов, по области – до плюс 3 градусов.

Месячная норма осадков досрочно перевыполнена в Москве. В ночь на вторник, 20 мая, в осадкометры метеорологов базовой метеостанции на ВДНХ попало 4 миллиметра небесной влаги. В результате общее количество осадков достигло 61,1 миллиметра.

В летние месяцы по всей России температура в среднем превысит норму на 2–3 градуса. Такая погода коснется Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода и других городов-миллионников.